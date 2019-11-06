Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У зв’язку з повідомленням Генеральною прокуратурою України підозри посадовцям Міністерства оборони України щодо можливих порушень, здійснених ними під час закупівлі індивідуальних засобів бронезахисту, оборонне відомство повідомляє, що надасть всебічну допомогу слідству з метою встановлення істини у цій справі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках боротьби з корупцією, Міноборони проводить жорстку кадрову політику для очищення лав Збройних Сил України від осіб, схильних до зловживання службовим становищем і отримання неправомірних винагород і хабарів.

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"Нетерпимість до корупції є однією з головних цінностей і пріоритетом роботи нової команди Міністерства оборони України. Разом з тим зазначаємо, що відповідно до законодавства України, ніхто не може вважатися винним у скоєнні злочину, доки його вину не буде доведено в суді", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3158000

Вчора, директор ДБР Роман Труба повідомив, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.