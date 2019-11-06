Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні

Про це передає кореспондент "НМ".

Нагадаємо, що мер Дніпра, коментуючи комунальну аварію в Києві, а також весь негатив, вилитий на київського градоначальника, заявив, що в усіх українських містах є глобальні проблеми з інфраструктурою. І в будь-який момент подібна аварія може повторитися і в Одесі, і в Дніпрі.

"У Києві прорвало "семисотку". Напірний колектор.

Завтра може "втомитися" Дніпро.

Чесно.

З колектором в 1200...

Післязавтра Одеса.

Ви хіба не в курсі, які проблеми в Південній Пальмірі з дамбою?" - зазначив Філатов.

Міський голова Дніпра вчергове заявив, що потрібно ухвалити Муніципальний Кодекс і розділити повноваження місцевого самоврядування та центральної влади.

"Уже чотири роки, кожен Божий день, я кричу хоч Петі, хоч Вові, що житловий фонд зношений на 80 відсотків.

Що критична інфраструктура зношена критично.

Що обвал під'їзду в Дрогобичі - це тільки початок.

Чотири роки я кричу в порожнечу...

А у відповідь Кабмін хоче пограбувати місцеве самоврядування наступного року на 160 мільярдів гривень", - зазначив Борис Філатов.

У відповідь на пост дніпровського колеги Віталій Кличко написав:

"Серйозність і масштаб викликів розуміють ті, хто щодня їх долає. Особливо після того, як оновленням інфраструктури не займалися десятки років. У всіх містах України".