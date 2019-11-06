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06.11.19 11:05

Україна й Азербайджан активізують двосторонню співпрацю на всіх напрямах взаємного інтересу, - МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава МЗС Азербайджану Ельмар Мамед'яров на зустрічі в Стокгольмі обговорили перспективні напрямки співпраці в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах.

Україна й Азербайджан активізують двосторонню співпрацю на всіх напрямах взаємного інтересу, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів.

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