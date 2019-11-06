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06.11.19 11:20

Українські перевізники отримають додаткові 5 тис. дозволів на автомобільні вантажні перевезення товарів до Польщі, - Криклій

Міністерство інфраструктури України домовилося з польським урядом про видачу українським перевізникам додаткових 5000 дозволів на здійснення перевезень товарів до Польщі у листопаді 2019 року.

Українські перевізники отримають додаткові 5 тис. дозволів на автомобільні вантажні перевезення товарів до Польщі, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook сповідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"У листопаді для стабілізації ситуації українські перевізники додатково отримають 5 000 польських дозволів та 10 000 дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік для використання в 2019 році. Обмін дозволами будемо проводити виключно на дзеркальних умовах", - повідомив Криклій.

Він зазначив, що переговори з Польщею про врегулювання ситуації з дозволами на здійснення перевезень тривають.

"Попередній обміну дозволів на 2020 рік поки погоджено на рівні 2019 року - 160 000. Я наполягав і наполягатиму над встановленням квоти на рівні 200 000. Наступна зустріч з Міністром інфраструктури Республіка Польща - наприкінці листопада. Будемо тиснути далі та інформувати вас", - додав Криклій.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук телефоном обговорив з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким автомобільні вантажні перевезення.

Українські перевізники отримають додаткові 5 тис. дозволів на автомобільні вантажні перевезення товарів до Польщі, - Криклій 01

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