Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, глава держави підписав Указ №808/2019 "Про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів".
Указ Президента опубліковано сьогодні, 6 листопада.
Згідно з текстом Указу, Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів
Так, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Президент постановив:
- Утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
- Затвердити такі, що додаються:
Положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів;
персональний склад Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.
- Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 23 лютого 2016 року № 61 "Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";
Указ Президента України від 12 грудня 2016 року № 552 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";
Указ Президента України від 15 грудня 2017 року № 421 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:
МІСЬКИЙ Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради (за згодою)
БУРМАГІН Олександр Олександрович — юрист (за згодою)
ВЛАЩЕНКО Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер (за згодою)
ГОРОДЕЦЬКА Ірина Олегівна — юрист (за згодою)
ГУМЕНЮК Наталія Петрівна — журналіст (за згодою)
ДУЦИК Діана Ростиславівна — громадський діяч (за згодою)
ЄЛІЗАРОВ Павло Олександрович — продюсер (за згодою)
КРЕЧЕТОВ Максим Геннадійович — журналіст (за згодою)
ЛЕБЕДЄВА Тетяна Яківна — громадський діяч (за згодою)
ОСТАПА Світлана Віталіївна — журналіст, редактор (за згодою)
ПИСАНКО Людмила Олександрівна — редактор (за згодою)
ПОПОВА Тетяна Валеріївна — громадський діяч (за згодою)
TOMІЛEHKO Сергій Антонович — громадський діяч, журналіст (за згодою)
ШЕВЧЕНКО Тарас Сергійович — юрист, громадський діяч (за згодою)
ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович — громадський діяч (за згодою).
Як повідомлялося раніше, за п'ять років окупації Криму правозахисники зафіксували понад 300 випадків нападів, тортур, затримань та інших форм тиску на журналістів.