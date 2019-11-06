Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, глава держави підписав Указ №808/2019 "Про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів".

Указ Президента опубліковано сьогодні, 6 листопада.

Згідно з текстом Указу, Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів

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Так, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Президент постановив:

Утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів;

персональний склад Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 23 лютого 2016 року № 61 "Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";

Указ Президента України від 12 грудня 2016 року № 552 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";

Указ Президента України від 15 грудня 2017 року № 421 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

МІСЬКИЙ Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради (за згодою)

БУРМАГІН Олександр Олександрович — юрист (за згодою)

ВЛАЩЕНКО Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер (за згодою)

ГОРОДЕЦЬКА Ірина Олегівна — юрист (за згодою)

ГУМЕНЮК Наталія Петрівна — журналіст (за згодою)

ДУЦИК Діана Ростиславівна — громадський діяч (за згодою)

ЄЛІЗАРОВ Павло Олександрович — продюсер (за згодою)

КРЕЧЕТОВ Максим Геннадійович — журналіст (за згодою)

ЛЕБЕДЄВА Тетяна Яківна — громадський діяч (за згодою)

ОСТАПА Світлана Віталіївна — журналіст, редактор (за згодою)

ПИСАНКО Людмила Олександрівна — редактор (за згодою)

ПОПОВА Тетяна Валеріївна — громадський діяч (за згодою)

TOMІЛEHKO Сергій Антонович — громадський діяч, журналіст (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Тарас Сергійович — юрист, громадський діяч (за згодою)

ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович — громадський діяч (за згодою).

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Як повідомлялося раніше, за п'ять років окупації Криму правозахисники зафіксували понад 300 випадків нападів, тортур, затримань та інших форм тиску на журналістів.