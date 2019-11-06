Держбюджет-2020 не передбачає коштів на "державу в смартфоні", - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок та ін.) бюджет не закладено. Є 30,8 млн на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - повідомив міністр.

За його словами, кошти на реалізацію цифрових проєктів уряду планують отримувати від міжнародних партнерів як технічну допомогу.

"У нашому напрямку, на цьому етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація - це ефективність, трансформація та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - додав Федоров.

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Раніше Президент Володимир Зеленський розповів про плани зробити з України "державу в смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.

Як позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Федоров заявляв, що проєкт електронного уряду активно розвивається в Україні останні чотири роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів. Він виступив за впровадження єдиної системи авторизації та ідентифікації для отримання онлайн-послуг.

Колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 31 травня заявляв, що в Україні онлайн надають 125 публічних послуг.