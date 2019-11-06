Кілька потягів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом, - "Укрзалізниця"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт "Укрзалізниці".

"Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ на 50 хв. та № 103 Маріуполь – Київ на 2 год. Також із затримкою близько 2 годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ", - сказано в повідомленні.

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Крадіжку кабелів виявили минулої ночі. Залізничники звернулися в поліцію. На ділянці тривають відновлювальні роботи.

"Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за незручності. Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях.