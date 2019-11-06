Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах

Про це йдеться в розпорядженнях №932 та №934 від 1 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, столичний мер звільнив лідера групи "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку, який обіймав посаду радника з питань культури із серпня 2014 року, та режисера і куратора проєкту Art United Us Гео Лероса, який працював радником з питань утілення культурних арт-проєктів.

Також звільнено радника з питань запобігання та виявлення корупції блогера і бізнесмена Карла Волоха, радницю з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Лесю Дутку, радника з питань взаємодії із земляцтвами Миколу Колесника та радника з питань житлово-комунального господарства Андрія Черевка.

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