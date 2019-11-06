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06.11.19 12:18

Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах.

Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах

Про це йдеться в розпорядженнях №932 та №934 від 1 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, столичний мер звільнив лідера групи "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку, який обіймав посаду радника з питань культури із серпня 2014 року, та режисера і куратора проєкту Art United Us Гео Лероса, який працював радником з питань утілення культурних арт-проєктів.

Також звільнено радника з питань запобігання та виявлення корупції блогера і бізнесмена Карла Волоха, радницю з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Лесю Дутку, радника з питань взаємодії із земляцтвами Миколу Колесника та радника з питань житлово-комунального господарства Андрія Черевка.

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