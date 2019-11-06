Норвегія і Велика Британія вилучили зі своїх каталогів російські навігаційні карти територіальних вод України, - Криклій

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства Владислава Криклія, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають в Мінінфраструктури, Росія незаконно реалізовувала морські електронні навігаційні карти на територію України, тим самим створюючи загрозу мореплавання в Чорному і Азовському морях.

"Регіональні центри електронних карт Міжнародної гідрографічної організації PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика Британія) вилучають російські карти зі своїх каталогів задля забезпечення безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях та дотримання і виконання резолюції Генасамблеї ООН А/Res/68/262", - цитує прес-служба міністра .

У свою чергу, керівник Гідрографічної служби Сполученого Королівства Великобританії Тім Лоув у своєму листі зазначив, що Сполучене Королівство і наші партнери з Європейського Союзу не визнають незаконної анексії Криму Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США

"Гідрографічна служба Сполученого Королівства (UKHO) є агенцією, що підпорядковується урядові Сполученого Королівства та дотримується політичного курсу, який ґрунтується на курсі ЄС щодо невизнання контролю Росії над Кримом. Курс ЄС передбачає, що держави-члени, міжнародні організації та спеціалізовані агенції не визнають жодної зміни статусу Криму або чорноморського портового міста Севастополь та утримуються від дій або відносин, які можуть тлумачитись як визнання", - цитує пресслужба Мінінфраструктура Лоува.

Також він запевнив, що політика його уряду залишиться незмінною після виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Також читайте: Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активним учасником конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс