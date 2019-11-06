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06.11.19 12:38

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження. ДОКУМЕНТ

Серед співробітників Державного бюро розслідувань розповсюджують графік привітання директора бюро Романа Труби з днем ​​народження.

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження. ДОКУМЕНТ

Фотографію документа оприлюднило з посиланням на джерело видання УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, "сьогодні серед відділів та управлінь ДБР розповсюдили графік привітання директора ДБР з днем народження", і документ нібито називається "Привітання директора".

"У ньому розписано, о котрій годині який відділ має прийти до кабінету Труби з тим, щоб привітати його. Зокрема, на привітання центрального апарату ДБР відводиться час з 10 до 12 години. Там детально розписано, який відділ та управління, о котрій годині та хвилині має зайти до Труби", - зазначило джерело.

На привітання автори цього документа відводять по 5 хвилин.

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження 01

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Співрозмовник агентства розповів, що такий документ роздали по всіх відділах та управліннях, проте Труби сьогодні на роботі немає. Він взяв вихідний.

"Досі у нас таких графіків не було. Якщо знаєш, що у когось день народження, то хочеш вітай, хочеш - ні. Труби сьогодні на роботі немає, взяв вихідний. Очевидно, вітатимуть завтра. Ймовірно, ініціатором цієї ідеї став хтось із помічників директора", - додав він.

Сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба святкує день народження. Йому виповнилося 45 років.

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