Ухвалення закону про деривативи вже на фінішній прямій, - незалежний член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив незалежний член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик, висловивши сподівання, що слідом за цим документ ухвалять у сесійній залі.

"Мені дуже соромно що всі ці роки Україна ігнорувала факт, що ми живемо в капіталістичному світі, і що нам треба вчитися працювати з ринками капіталу, а не шукати свій шлях Чучхе... Закон про деривативи зможе це змінити. У наше легальне поле зайдуть такі поняття, як центральний контрагент, ліквідаційний неттінг, finality of settlement та багато інших - можна буде, нарешті, починати будувати аеродроми, на які зможуть прилітати літаки, навантажені капіталом, а не пробиратися оленячими стежками, як контрабандисти", - написав він у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов

Сульжик висловив сподівання, що законопроєкт №2284 (колишній №9035) буде ухвалено, і що 2020 рік стане проривним для фінансової інфраструктури.

"Я заклався з Юрієм Бутусовим, що до 2023 року ми побачимо один рік з ростом ВВП приблизно 10% - цей закон, як і ринок землі, необхідні умови для досягнення такого зростання", - зазначив експерт.

Згідно з презентацією законопроєкту, опублікованою головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуром Хромаєвим, він імплементує обов'язкові в ЄС вимоги актів MiFID II, MIFIR, EMIR.

У частині фінансової інфраструктури законопроєкт передбачає введення інституту оператора регульованого ринку для забезпечення централізованого укладення і виконання угод, створення торгового сховища (бази даних) для повноцінного функціонування ринків деривативів і впровадження центрального контрагента для зняття ризиків невиконання угод і розрахунку за ними.

Крім того, планується створити модель Багатосторонньої торговельної системи (MTF) - ринок для малого і середнього бізнесу і ввести гнучкий ринок облігацій і деривативних контрактів - Організовану торговельну систему (OTF).

Передбачається, що організатори торгівлі замість однієї ліцензії на фондовому ринку і відсутності таких на товарному ринку вибиратимуть із семи ліцензій на ринках капіталу і двох ліцензій - на товарному ринку.

Згідно з презентацією, в частині фінансових посередників запланована трансформація торговця цінними паперами в інвестиційну фірму за європейською моделлю, що дозволить їм офіційно надавати інвестиційні консультації. Крім того, передбачається розширити можливості таких фірм за рахунок пов'язаних агентів, які можуть діяти від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок фірми.

Проєкт закону також передбачає впровадження диференційованого підходу до ліцензування фінансових посередників, відповідно до якого менша відповідальність передбачає менші вимоги.

У частині фінансових інструментів заплановано введення деривативних контрактів, депозитних сертифікатів банків і випуск за новою процедурою більш захищених корпоративних облігацій. Крім цього, законопроєкт передбачає введення загальних правил випуску похідних цінних паперів.

Намічено також запровадити диференційований підхід до інвесторів (з поділом їх на кваліфікованих і некваліфікованих), ввести звітність щодо деривативних контрактів, а також правила остаточності розрахунків у платіжних і депозитарних системах і ліквідаційного неттінгу.