У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.

За його словами, у законодавство планують ввести поняття "маніпулювання суспільною думкою" та його критеріїв.

Бородянський наголосив, що за здійснення маніпулювання суспільною свідомістю та замовлення такого маніпулювання можуть запровадити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

"Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки — це нерозривні частини", — сказав Бородянський.

Водночас він наголосив, що, насамперед, завдання влади — забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно та професійно виконувати свою роботу.

Міністр також вважає, що має бути посилена відповідальність за оприлюднення даних журналістів. Відповідні зміни, за його словами, планують внести до законодавства.