У повітрі Києва зафіксували перевищення шкідливих речовин

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Зокрема, на проспекті Перемоги (поблизу метро "Святошин") та Бессарабській площі у 1,2-1,3 раза перевищено рівень завислих речовин.

Приблизно утричі більше діоксиду сірки зафіксовано на площах Перемоги і Бессарабській, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; у 1,6-2,6 раза – на всіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37, де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.

На вулицях Інженера Бородіна, Каунаській, проспекті Перемоги концентрація діоксиду азоту перевищена в 4,2-4,9 раза; на площах Деміївській, Бессарабській, Перемоги та Оболонському проспекті – в 3,2-3,8 раза; на усіх інших постах спостережень – у 2,1-2,8 раза, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

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Перевищення вмісту формальдегіду в 2,0-2,4 раза встановлено на всіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Загалом на 15 стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, впродовж вказаного періоду було проаналізовано 1503 проби повітря. Порівняно з попереднім тижнем спостерігалось деяке зниження середньодобових концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду, вміст інших забруднювальних речовин у повітрі майже не змінився.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня у Києві упродовж декількох днів спостерігався осінній смог й фіксувався високий рівень забруднення повітря.



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