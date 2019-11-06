Для притягнення до відповідальності причетних до злочинів проти журналістів немає політичної волі, - Сущенко

Таку думку 6 листопада висловив журналіст, колишній політв'язень Роман Сущенко з трибуни Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Незаперечним фактом залишається відсутність політичної волі належним чином розслідувати і притягати до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти журналістів. Сьогодні Україна в умовах конфлікту не має можливості ефективно розслідувати такі злочини і притягувати злочинців до відповідальності на неконтрольованих територіях", - сказав він.

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Сущенко вважає, що потрібно створити нові механізми для притягнення до відповідальності за такі дії представників авторитарних режимів, "серед іншого шляхом введення санкцій".

Він також закликав народних депутатів України посилити кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з розслідуваннями журналістів.