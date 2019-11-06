"Футбол став великою політикою", - захисник російського "Зеніту" Ракицький заявив про завершення кар'єри в збірній України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

"10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Я чекав виклик у команду протягом усього 2019 року, але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?", - йдеться в повідомленні.

30-річний футболіст виступав за збірну України з футболу з 2009 року. З 2006 по 2019 рік Ракицький грав за донецький "Шахтар".

Нагадаємо, 28 січня 2019 року стало відомо, що український футболіст перейшов у пітерський "Зеніт".

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