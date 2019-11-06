У ГПУ можуть створити підрозділ для розслідування злочинів проти журналістів, - нардеп Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на парламентських слуханнях про безпеку журналістів заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

"Злочини проти журналістів, оскільки це є "четверта влада", мають розглядатися окремо. Принаймні на рівні генерального прокурора Рябошапки ми обговорювали питання створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справи проти журналістів, на рівні міністра внутрішніх справ Авакова — про створення спеціальних слідчих груп", — сказав Ткаченко.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів.

Також міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що в Україні планують посилити відповідальність журналістів за поширення неправдивої або маніпулятивної інформації.