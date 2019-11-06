Бійці ЗСУ відійшли на підготовлені позиції, - Мисягін

Про це заступник голови комітету, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окопи вириті в людський зріст, загороджувальні укріплення стоять, бліндажі з бетонними перекриттями побудовані ... Кухар готує перше, друге, третє, салат, ананаси, ківі. Люди перебувають в абсолютно нормальних людських умовах", - сказав він.

Зі свого боку позаштатний консультант комітету Юрій Федоренко зазначив, що війська від лінії зіткнення були відведені дзеркально і однієї, і другою стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС

"Багато було спекуляцій щодо того, що відбувається відступ Збройних сил. Хочу заявити: в Золотому відбулося не що інше, як розведення: були відведені як наші Збройні сили, так і та сторона, яка відійшла на певну відстань. Відбулося дзеркальне розведення", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

Пізніше стало відомо, що розведення сил у районі Петрівського переноситься через зафіксовані обстріли.