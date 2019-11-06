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06.11.19 14:30

Дату тристоронніх консультацій щодо газу ЄС-Україна-РФ ще не узгоджено, - Єврокомісія

Офіційний представник Єврокомісії Анка Падурару заявила, що наразі немає дати проведення чергового раунду тристоронніх консультацій щодо газопостачання між Єврокомісією (ЄК), Росією та Україною.

Дату тристоронніх консультацій щодо газу ЄС-Україна-РФ ще не узгоджено, - Єврокомісія

Про це вона сказала в середу на брифінгу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заступник голови Єврокомісії (Марош Шефчович. - Ред.) зустрівся вчора із заступником прем'єр-міністра України. Переговори тривають на двосторонньому рівні. Але не було ухвалено інших рішень, немає дати майбутньої (тристоронньої. – Ред.) наради", - сказала Падурару.

Зі свого боку голова служби офіційних представників ЄК Міна Андрєєва зазначила, що в ЄС "рішуче налаштовані продовжувати ці переговори (у тристоронньому форматі. – Ред.)".

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