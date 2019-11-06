Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.11.19 15:40

Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри

На платформі можна буде отримати консультації з питань запуску бізнесу, побудови менеджменту, маркетингу, продажів та HR. Консультації надаватимуть спеціально навчені люди.

Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У лютому ми запускаємо онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу. Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів", - написав він.

За словами Федорова, йдеться не просто про набір порад. Платформа – це "можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв'язком", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020 не передбачає коштів на "державу в смартфоні", - Федоров

Міністерство вже розробило "карту проблематики" малого і середнього бізнесу. Зараз триває робота над онлайн-платформою і методологією навчання консультантів.

"Сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу — використання IT-інструментів. Більше підприємців - більше робочих місць, зростання економіки, просто людське щастя від результату зростання", - пише Федоров.

Крім того, він анонсував зміни до закону про державно-приватне партнерство. "Адже придумали цікавий формат масштабування консалтингових зон по всій країні", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти

Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри 01
Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100