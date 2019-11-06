Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У лютому ми запускаємо онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу. Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів", - написав він.

За словами Федорова, йдеться не просто про набір порад. Платформа – це "можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв'язком", - пояснив він.

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Міністерство вже розробило "карту проблематики" малого і середнього бізнесу. Зараз триває робота над онлайн-платформою і методологією навчання консультантів.

"Сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу — використання IT-інструментів. Більше підприємців - більше робочих місць, зростання економіки, просто людське щастя від результату зростання", - пише Федоров.

Крім того, він анонсував зміни до закону про державно-приватне партнерство. "Адже придумали цікавий формат масштабування консалтингових зон по всій країні", - зазначив Федоров.

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