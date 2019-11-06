Закликаємо спростити процедуру доступу до окупованого Криму для іноземних журналістів, - глава Центру прав людини Печончик

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Звертаємося із закликом спростити процедуру доступу до Криму для іноземних журналістів і правозахисників, тому що зараз вона занадто бюрократизована", – сказала Печончик під час парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України закликає іноземців та осіб без громадянства в'їжджати до анексованого Росією Криму винятково відповідно до законів України і норм міжнародного права.

Крім того, іноземним журналістам для роботи в анексованому Криму необхідно отримати дозвіл в Міністерстві інформаційної політики України. Станом на 2017 рік українське відомство узгодило в'їзд на територію півострова близько 70 іноземних журналістів.

При цьому Міністерство закордонних справ Росії також акредитує іноземних журналістів для роботи в Криму.

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