Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера

Про це він повідомив під час робочого візиту в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я обов'язково подам нового голову Харківської ОДА", - сказав Зеленський на початку наради з проблемних питань державного концерну "Укроборонпром" і вказав на Кучера.

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Президент Володимир Зеленський представив нового главу Харківської облдержадміністрації - ним став нардеп від "Слуги народу" Олексій Кучер, пише ЛігаБізнесІнформ.

"Харків показав на початку війни відстоювання незалежності", - сказав президент і представив чиновника колективу.

Світлична обіймала посаду голови ОДА з жовтня 2016 року.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області. Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" (про закупівлю за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Нацгвардії).

Тепер Рада має достроково припинити депутатські повноваження Кучера і в десятиденний термін Центральна виборча комісія повинна призначити проміжні вибори в окрузі №179.

Вибори мають відбутися в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рішення про їхнє призначення. Таким чином, довибори в 179-му окрузі зможуть відбутися не раніше кінця січня 2020 року.