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06.11.19 14:41

Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера

Президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера замість Юлії Світличної.

Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера

Про це він повідомив під час робочого візиту в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я обов'язково подам нового голову Харківської ОДА", - сказав Зеленський на початку наради з проблемних питань державного концерну "Укроборонпром" і вказав на Кучера.

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Президент Володимир Зеленський представив нового главу Харківської облдержадміністрації - ним став нардеп від "Слуги народу" Олексій Кучер, пише ЛігаБізнесІнформ.

"Харків показав на початку війни відстоювання незалежності", - сказав президент і представив чиновника колективу.

Світлична обіймала посаду голови ОДА з жовтня 2016 року.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області. Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" (про закупівлю за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Нацгвардії).

Тепер Рада має достроково припинити депутатські повноваження Кучера і в десятиденний термін Центральна виборча комісія повинна призначити проміжні вибори в окрузі №179.

Вибори мають відбутися в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рішення про їхнє призначення. Таким чином, довибори в 179-му окрузі зможуть відбутися не раніше кінця січня 2020 року.

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