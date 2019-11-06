В'їзд фур до Києва в години пік заборонять

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, впроваджувати зміни почнуть на в'їзді з боку Житомира, а згодом і на інших в'їздах.

"Йдеться про те, що в години пік – вечір та ранок, – ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", – розповів начальник Управління патрульної поліції в м. Києві Юрій Зозуля.

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За даними радника київського міського голови Максима Бахматова, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології. Окрім того, більша частина транзиту проїжджає саме через київський Південний мостовий перехід, навантаження на який сьогодні у 6 разів перевищує проєктне.