В Україні підтверджено 21 випадок захворювання на дифтерію, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, станом на 4 листопада 2019 підтверджено 21 діагноз "дифтерія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередні 9 років, з 2010 по 2018 рік, всього зареєстровано 56 випадків захворювання на дифтерію.

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"Інші випадки дифтерії, про які в ЗМІ поширюється інформація, на сьогодні лабораторно не підтверджені", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

МОЗ України наголошує, що вакцинація від дифтерії дозволяє захистити себе і близьких від важких наслідків хвороби.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта повідомив, що з початку року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - в жовтні.