Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.

"Україна - чи не єдина країна в Європі, де переважна більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це створює підозру того, що власники впливають на журналістів. У футболі, в УЄФА ось уже 10 років діє принцип так званого фейр-плей. Умовно кажучи - скільки заробляєш, стільки і витрачаєш. Якщо, наприклад, протягом трьох років ЗМІ є постійно збитковим, напевно, є шанс застосування певних санкцій", - сказав Ткаченко.

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За його словами, законопроєкт буде представлено до кінця року.

"Так, можливо, у нас буде менше яскравих шоу, нескінченних серіалів, нескінченних інформаційних каналів, але це буде чесний бізнес і також чесно всі журналісти отримуватимуть зарплату не в конвертах і платитимуть податки", - підсумував депутат.