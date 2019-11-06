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06.11.19 15:28

Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano"

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв вважає, що, обшуки в приміщенні піцерії "Ветеран" цілком логічно вкладаються в події останнього місяця.

Про це повідомляє пресслужба фракції "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Перше – заява представниці "Слуги народу" Галини Третьякової про те, що учасники бойових дій "проїдають" державну допомогу і воюють заради пільг. Наступне – відведення української армії з позицій, які були відвойовані ціною життя і здоров’я українських героїв – і на фоні цього відверто хамська поведінка Зеленського, який у стилі "тітушки" спілкувався з добровольцями. Далі – відкриття справ проти українських моряків, звільнених з полону. І ось – обшуки у підприємстві, яке було створене для того, щоб давати ветеранам надію і перспективу на реалізацію у цивільному житті. Це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.

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Нагадаємо, засновник Veterano Group Леонід Остальцев заявив про те, що в піцерії на Софіївській, 8 відбувся обшук.

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