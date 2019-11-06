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06.11.19 15:33

Студент-іноземець загинув через падіння футбольних воріт на стадіоні в Одесі, - Нацполіція

Одеські правоохоронці розслідують обставини загибелі студента-іноземця на футбольному полі.

Студент-іноземець загинув через падіння футбольних воріт на стадіоні в Одесі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол. Стоячи на воротях, хлопець вирішив виконати гімнастичну вправу на їхній металевій конструкції. Унаслідок падіння воріт постраждалий зазнав травм, від яких помер до приїзду "швидкої".

Нині тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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