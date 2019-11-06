"Слуга народу" пропонує Раді підвищити ставки екологічного податку учетверо

Відповідний законопроєкт №2367 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшенню медико-санітарного забезпечення громадян, зареєстрований у Верховній Раді 1 листопада. Його авторами є депутати фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, Данило Гетманцев, Олег Бондаренко, Юрій Мисягін, Олена Шуляк, Давид Арахамія, Дмитро Наталуха, Юрій Камельчук і Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Автори законопроєкту пропонують учетверо збільшити ставки податку за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, у водні об'єкти, розміщення відходів у спеціально відведених місцях, за виробництво радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), а також за їх тимчасове зберігання виробниками понад установлений строк.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ініціатива дозволить збільшити надходження від сплати екологічного податку до загального фонду держбюджету до 14 млрд грн.

"Ухвалення зазначеного законопроєкту дозволить докорінно змінити ситуацію негативного впливу промислового комплексу країни на довкілля і створить стимул для зниження рівня викидів, як на державному рівні, так і на рівні регіональних систем управління, а також для збільшення питомої ваги екологічно орієнтованих інвестицій та забезпечить повноцінне фінансування заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшенню медико-санітарного забезпечення громадян України", - зазначено в пояснювальній записці.

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