Прозорість, залученість містян, сервіс, - нардеп від СН Гурін назвав пріоритети законопроєкту про столицю

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми переходимо на принцип прозорості. Запроваджуємо загальноміську електронну канцелярію, в якій кожен документ міста, району, рад, виконавчих органів, комунальних підприємств, суб’єктів публічного права які пов’язані з публічними грошима - будь-який документ з першої хвилини, коли його ухвалено, реєструється в канцелярії в машиночитному вигляді - як текст, а не як скан", - повідомив Гурін.

За його словами, законопроєкт про столицю також передбачає максимальне залучення киян до ухвалення рішень з питань, які стосуються їхньої життєдіяльності.

"Приймаємо принципи партисипації, залучення мешканців до ухвалення рішень. У всьому світі це цілий набір інструментів та форматів прямої демократії: публічні обговорення, сіті-холи, громадські панелі. Жодне рішення в місті не може ухвалюватись без урахування думок тих, кого воно стосується" , - додав нардеп і навів як приклад ситуацію з Протасовим Яром.

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Крім іншого, Гурін впевнений, що Київ має стати містом-сервісом для людей.

"У кожному районі ми хочемо зробити тотальне єдине вікно, де людина може отримати будь-яку послугу, з якою стикається в міському житті", - пояснив він.

Нагадаємо, законопроєкт №2143-3 про внесення змін до закону України "Про столицю - місто герой Київ" авторства нардепів від "Слуги народу" був ухвалений Верховною Радою за основу 3 жовтня.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Гуріним читайте тут.