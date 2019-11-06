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06.11.19 15:47

Прозорість, залученість містян, сервіс, - нардеп від СН Гурін назвав пріоритети законопроєкту про столицю

Співавтор законопроєкту про столицю, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін озвучив низку основних цілей, які будуть досягнуті після ухвалення документа Верховною Радою.

Прозорість, залученість містян, сервіс, - нардеп від СН Гурін назвав пріоритети законопроєкту про столицю

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми переходимо на принцип прозорості. Запроваджуємо загальноміську електронну канцелярію, в якій кожен документ міста, району, рад, виконавчих органів, комунальних підприємств, суб’єктів публічного права які пов’язані з публічними грошима - будь-який документ з першої хвилини, коли його ухвалено, реєструється в канцелярії в машиночитному вигляді - як текст, а не як скан", - повідомив Гурін.

За його словами, законопроєкт про столицю також передбачає максимальне залучення киян до ухвалення рішень з питань, які стосуються їхньої життєдіяльності.

"Приймаємо принципи партисипації, залучення мешканців до ухвалення рішень. У всьому світі це цілий набір інструментів та форматів прямої демократії: публічні обговорення, сіті-холи, громадські панелі. Жодне рішення в місті не може ухвалюватись без урахування думок тих, кого воно стосується" , - додав нардеп і навів як приклад ситуацію з Протасовим Яром.

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Крім іншого, Гурін впевнений, що Київ має стати містом-сервісом для людей.

"У кожному районі ми хочемо зробити тотальне єдине вікно, де людина може отримати будь-яку послугу, з якою стикається в міському житті", - пояснив він.

Нагадаємо, законопроєкт №2143-3 про внесення змін до закону України "Про столицю - місто герой Київ" авторства нардепів від "Слуги народу" був ухвалений Верховною Радою за основу 3 жовтня.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Гуріним читайте тут.

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