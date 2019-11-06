Розпочато службове розслідування за фактом можливої втрати кримінальних матеріалів у справах Майдану, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За погодженням генерального прокурора наказом керівника Генеральної інспекції від 5 листопада 2019 року розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої ​​втрати окремих матеріалів кримінального провадження з розслідування вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року. Відповідна інформація була поширена засобами масової інформації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в ГПУ створили інвентаризаційну комісію, яка з 11 листопада почне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв про злочини, пов'язаних з масовими протестами в 2013-2014 роках.