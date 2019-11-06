Депутати створили моніторингову місію Верховної Ради в зоні ООС

Про це на брифінгу членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами візиту в Золоте повідомила заступниця голови комітету, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В рамках ініціативи Комітету з нацбезпеки оборони та розвідки була створена постійна моніторингова місія парламентського контролю для того, щоб знати, що і як відбувається в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Зокрема, щодо питань з розведення сил та засобів", - сказала Безугла.

Вона наголосила, що ця місія постійна і здійснюватиме моніторинг ситуації на Донбасі. "Наша роль - це роль посередників між населенням, військовими, органами виконавчої влади, щоб знати що відбувається, як відбувається і допомагати", - зазначила нардепка.

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Вона також розповіла, що у вівторок, 5 листопада, в межах цієї моніторингової місії члени комітет відвідали селище Золоте. Там депутати поспілкувалися з командуванням, з військовими, місцевим населенням, волонтерами.

Безугла також зазначила, що ситуація з наданням медичної допомоги місцевому населенню в районах розведення покращилася. У планах - організація фельдшерсько-акушерського пункту. Вона додала, що військово-медичне управління спроможне в екстрених ситуаціях допомогти місцевому населенню.

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