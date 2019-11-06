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06.11.19 16:05

Кабмін ухвалив план розвитку інфраструктури на митниці на 2020 рік

Кабінет міністрів на засіданні 6 листопада ухвалив план розвитку інфраструктури на митниці до 2020 року.

Кабмін ухвалив план розвитку інфраструктури на митниці на 2020 рік

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в уряді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, пріоритетними є 12 пунктів пропуску - переважно на заході країни, а також кілька пунктів в Одеській області та на півночі країни.

"Мета - збільшення пропускної спроможності пунктів, і поліпшення комфорту, щоб людям було зручно і вони не відчували негативу під час перетину кордону України", - розповів він.

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Також Гончарук висловив упевненість, що до кінця року глава митної служби Максим Нефьодов виконає поставлене йому завдання з максимального збільшення кількості сканерів і зважувальних комплексів у пунктах пропуску на кордоні.

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