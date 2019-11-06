Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні Кабміну прийнято рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад.

Прем'єр-міністр підкреслив, що реформа децентралізації триває, і він розраховує, що наступного році буде завершено процес створення місцевих громад.

Також читайте: Кабмін візьме кредит 450 млн грн у ЄБРР на будівництво доріг

"Ми вважаємо, що наступного року вся територія України буде розподілена і буде складатися з заможних громад. У кожної з них має бути свій офіцер", - сказав Гончарук.