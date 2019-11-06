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06.11.19 16:30

Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук

У наступному, 2020 році, в Україні має запрацювати проєкт "Поліцейський офіцер громади".

Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні Кабміну прийнято рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад.

Прем'єр-міністр підкреслив, що реформа децентралізації триває, і він розраховує, що наступного році буде завершено процес створення місцевих громад.

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"Ми вважаємо, що наступного року вся територія України буде розподілена і буде складатися з заможних громад. У кожної з них має бути свій офіцер", - сказав Гончарук.

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