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06.11.19 16:24

ЄС оцінюватиме українські енергозаконопроєкти на сумісність з правом ЄС, - Мінекоенерго

Україна і ЄС створять механізм, що дозволяє європейській стороні оцінювати українські енергетичні законопроєкти на предмет їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільно проводити моніторинг ухвалених актів.

ЄС оцінюватиме українські енергозаконопроєкти на сумісність з правом ЄС, - Мінекоенерго

Як сказано в повідомленні Мінекоенерго в середу, така домовленість була досягнута на зустрічі віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем у Брюсселі 5 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з релізом, сторони також домовилися про подальшу імплементацію оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію з ЄС, що має наблизити Україну до інтеграції ринків газу та електроенергії.

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"Європейська сторона також заявила, що підтримуватиме Україну в тристоронніх переговорах з транспортування газу, реформування сектора енергетики та екології і реформи об'єднаного Мінекоенерго", - наголошується в повідомленні.

ЄС оцінюватиме українські енергозаконопроєкти на сумісність з правом ЄС, - Мінекоенерго 01

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