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06.11.19 17:44

"Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко почав поїздку на Схід із зустрічі з вихованцями Військового ліцею в Кремінній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку політика в Facebook.

Військовий ліцей у Кремінній – дійсно історичний навчальний заклад. Саме тут, на цьому плацу вперше в історії ЗСУ прозвучало військове вітання: "Слава Україні!". І відповідь була: "Героям Слава!" Саме це місце стало символом відродженої України. Тут під написом "Слава Україні!" приходять фотографуватися молодята. Сьогодні я звернувся до вихованців ліцею. Ви, без сумніву, зробили правильний вибір і тепер маєте високу честь боронити українську державу. Свою безпеку український народ довірив саме вам. І я впевнений, ви виправдаєте цю довіру!" - зазначив Порошенко.

Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 01
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 02
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 03
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 04
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 05

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