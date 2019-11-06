"Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку політика в Facebook.

Військовий ліцей у Кремінній – дійсно історичний навчальний заклад. Саме тут, на цьому плацу вперше в історії ЗСУ прозвучало військове вітання: "Слава Україні!". І відповідь була: "Героям Слава!" Саме це місце стало символом відродженої України. Тут під написом "Слава Україні!" приходять фотографуватися молодята. Сьогодні я звернувся до вихованців ліцею. Ви, без сумніву, зробили правильний вибір і тепер маєте високу честь боронити українську державу. Свою безпеку український народ довірив саме вам. І я впевнений, ви виправдаєте цю довіру!" - зазначив Порошенко.









