Експорт підприємств "Укроборонпрому" з 2013 року впав удвічі, - Абромавичус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив гендиректор держконцерну Айварас Абромавичус на нараді за участю президента України Володимира Зеленського в Харкові в середу.
"Найважливіша реформа, яку ми вже запустили, - реформа експортерів. Скорочуємо кількість експортерів: із шести до двох на первинному етапі", - сказав Абромавичус.
Він уточнив, що для виправлення ситуації на цей напрям призначено "ветерана руху" Михайла Морозова, який понад десять років керував групою ISTIL і має значний досвід управління спецекспортерами, зокрема ДП "Прогрес".
Гендиректор "Укроборонпрому" зазначив, що в держконцерні експорт курирує 1500 осіб, тоді як у турецькій компанії з експортом у $300 млн на рік - 80.
"Люди сидять у центрі Києва, незрозуміло чим займаються. Замотивуємо тих людей, які залишаться з нами працювати, тому що щоразу, коли їдеш за кордон, доводиться червоніти", - описав поточну ситуацію і плани Абромавичус.
Як приклад він навів свою нещодавню поїздку до Перу і переказав критику з боку колег із південноамериканських країн: "Хлопці, важко вимовити ваші назви: "Укроборонпром", "Спецтехноекспорт", "Укрспецекспорт"... Ви все бігаєте навколо, у кожного по два агенти, ціни знижуєте для своїх виробників".
Гендиректор "Укроборонпрому" наголосив, що така безкультурність і нескоординованість усередині концерну мають припинитися.