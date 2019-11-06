Зеленський доручив Кабміну продовжити термін виконання контракту харківським КБ ім. Морозова з постачання 45 БТР-4Е

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час робочої поїздки до Харківської області Володимир Зеленський відвідав підприємства Укроборонпрому. Зокрема, Глава держави ознайомився з перебігом виконання державного замовлення на 45 БТР-4Е держпідприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова". Їх мали виготовити ще у червні цього року.

Президента поінформували, що через зрив термінів виконання контракту 15 листопада на завод можуть накласти штрафні санкції за державними гарантіями. Глава держави поставив завдання перед Кабінетом Міністрів України розглянути питання перенесення термінів поставки продукції.

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"Стан підприємств Укроборонпрому жахливий. Нам треба зустрітися й узгодити план дій. Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова", укладеного на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2016 року у частині перенесення дати остаточного відвантаження продукції до 31 серпня 2020 року", – сказав Володимир Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром".

Рішення дозволить найближчим часом закінчити виготовлення перших 12 бетеерів. Решта машин мають бути готові до кінця серпня 2020 року.