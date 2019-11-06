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06.11.19 17:31

"Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав діючу владу до екстрених дій, щоб переконати уряд Німеччини відмовитися від ідеї про виведення "Північного потоку-2" з-під дії оновленої газової директиви ЄС.

"Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін написав у Фейсбуці.

"Інформація німецької газети Більд про бажання коаліції вивести "Північний потік-2" з-під законодавства ЄС за 48 годин(!) - це реально бомба. Вони це роблять відразу після данського рішення дозволити будівництво цього проєкту. Це точно не випадково і це страховка на будь-який розвиток подій в Україні. А ще Росія затягне свою петлю на Німеччині на роки вперед. Сподіваюся, всі вже не злазять із телефонів, щоб переконати наших німецьких партнерів? І "човникова" дипломатія працює? Через кілька днів може бути пізно...", - зазначив ексміністр.

Як повідомила газета Bild, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити газопровід "Північний потік-2", який будується, від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

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