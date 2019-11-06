Я зроблю все необхідне, щоб усі союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні, - Столтенберг

"Я не буду торкатися процесів, які тривають у Конгресі США. А що я зроблю - зробимо все необхідне, щоб всі союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні, і це саме те, що вони роблять зараз", - сказав Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми дійсно нарощуємо зусилля після агресивних дій проти українських кораблів у Чорному морі. Союзники по НАТО, включно зі США, щодня доводять, що вони солідарно надають підтримку Україні", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.