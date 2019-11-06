До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перший день, коли обсяги вугілля на складах перевищують минулорічні. На складах ТЕС 1,99 млн т або 101,7% від торішніх", - написав він.

На початку вересня було накопичено тільки 50% від запасів вугілля на аналогічну дату минулого року, зазначив Герус.

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"До зими готові. Попри бажання деяких "доброзичливців". Хочеться, щоб з досягнень чиновників назавжди зникло це "ми пройшли зиму". Ну і щоб зникли шантажі напередодні зими", - додав він.