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06.11.19 17:42

До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус

Обсяги вугілля на складах перевищили минулорічні при тому, що ще на початку вересня вугілля було тільки 50% від запасів на аналогічну дату минулого року.

До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перший день, коли обсяги вугілля на складах перевищують минулорічні. На складах ТЕС 1,99 млн т або 101,7% від торішніх", - написав він.

На початку вересня було накопичено тільки 50% від запасів вугілля на аналогічну дату минулого року, зазначив Герус.

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"До зими готові. Попри бажання деяких "доброзичливців". Хочеться, щоб з досягнень чиновників назавжди зникло це "ми пройшли зиму". Ну і щоб зникли шантажі напередодні зими", - додав він.

До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус 01

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