Відповідальність за сексистські висловлювання і в стінах парламенту, і в цілому, необхідно посилити, - нардеп від СН Жмеренецький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп від "Слуги народу", співголова міжфракційного депутатського об’єднання "Рівні можливості" Олексій Жмеренецький.

"У нас у міжфракційному об’єднанні стоїть виклик - внести певні зміни до Регламенту Верховної Ради і до Адміністративного кодексу для того, щоб збільшити відповідальність за сексистські висловлювання і в стінах парламенту, і в цілому", - сказав він.

За його словами, в обласних радах жінок дуже мало, а в селищних їх майже половина.

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Тобто, там, де більші бюджети, де більший доступ до ресурсів, - туди найменше допущені жінки. Це дуже велика проблема. І також ми на загальнонаціональному рівні не дотягуємо до тих пропорцій, які є зараз у розвинених європейських країнах", - сказав він.

Він уточнив, що деякі країни заявляють про 40% жінок у парламентах. В Україні цей показник становить трохи більше 20%.

"І зараз у нас у проєкті нового Виборчого кодексу якраз передбачена ця квота у 40%, але, знову ж таки, не передбачені санкції, хоча є матеріальне заохочення", - зауважив депутат.

Жмеренецький нагадав, що з Фонду фінансування партій за дотримання гендерної квоти передбачені 10% від загального фінансування політсили.

"Тому ми з колегами у парламенті подумуємо, які все ж таки санкції запровадити. Можливо, потрібно мінусувати гроші за недотримання квот, а не лише додавати їх за дотримання цих квот? Бо без батога, бачу, справа рухається трохи повільніше, ніж хотілося б", - зазначив депутат.

Нагадаємо, раніше Раді створили міжфракційне об'єднання "За рівні можливості" за поліпшення становища жінок