Це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство, - Зеленський про продаж заводу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Все, що я знаю про це, це та теза, про яку ви щойно сказали. Я теж про це прочитав, причому прочитав уночі. Я ні з ким не зустрічався, ні з ким це не обговорював. Але це "особисте питання" має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство. Я нічого поки що не можу додати до цього", - сказав він у середу в Харкові, коментуючи інформацію видання Wall Streer Journal, що приватний підрядник з питань безпеки і неофіційний радник президента Трампа Ерік Прінс нібито веде переговори про купівлю заводу, проти продажу якого покупцям із Китаю заперечують США.

Газета стверджує, що адміністрація Трампа звернулася до пана Прінса і, принаймні, до одного потенційного покупця з приватного сектора з приводу "Мотор Січі", і 24-27 жовтня Прінс відвідав український завод, а також обговорив ситуацію в компанії з українськими офіційними особами. WSJ нагадала, що наприкінці вересня візит на "Мотор Січ" зробив також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор і старший радник Пентагону з оборонної промисловості в Україні Дональд Вінтер.

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