"Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань"

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Несподівано мій день народження став предметом новин для деяких центральних ЗМІ, які оприлюднили "графік привітань". Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства, але сподіваюся, результати кримінальних проваджень ДБР журналісти висвітлюватимуть не менш ретельно", - написав Труба.

Він додав, що взяв відпустку на кілька днів. "Їх я хочу провести з сім'єю і близькими людьми, яких, на жаль, дуже рідко бачу", - уточнив директор ДБР.

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"Буду вже "нахабним" та побажаю собі, щоб в нашій країні було менше злочинності, а ДБР завжди було прикладом професійної роботи", - підсумував він.

При цьому Труба не підтвердив і не спростував достовірність графіка його привітань підлеглими, який потрапив у ЗМІ. Раніше стало відомо, що серед відділів відомства поширили документ, в якому розписано, о котрій годині який відділ повинен прийти вітати Трубу з днем ​​народження.

Сьогодні директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі виповнилося 45 років.