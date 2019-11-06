СБУ викрила масштабну схему оформлення "євроблях" на кордоні з Румунією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що чиновник митного поста "Вадул-Сірет" разом зі спільником організували схему легалізації іномарок, які були на території України в режимі "тимчасового ввезення". Для цього вони вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд авто за межі країни.

"Угода дозволяла водіям уникнути штрафу 170 тис. гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників. За послугу водії "євроблях" мали викласти від 500 до 1000 євро. Для отримання грошей зловмисники використовували як посередників своїх родичів і знайомих, зокрема колишніх співробітників правоохоронних і контролюючих органів", - повідомили в СБУ.

За даними СБУ, за місяць ділки незаконно оформили 30 автомобілів, що заподіяло державі збитків на більш ніж 3 млн грн.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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