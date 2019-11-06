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06.11.19 18:10

Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство

Водій із України Андрій Сировацький, який врятував людей під час аварії біля Щеціна цього літа, отримав польське громадянство. Також громадянами Польщі стали члени його сім'ї.

Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

У червні 2019 року в Польщі на трасі А6 біля Щеціна водій вантажівки збив 7 автомобілів. Шестеро осіб загинуло. Водій з України Сировацький рятував людей із палаючих машин.

За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого автомобіля з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим. За інформацією ЗМІ, українець витягнув із автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

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Глава Західно-Поморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевич 24 червня надіслав листа президентові Республіки Польща, в якому висловив свою підтримку зусиллям Сировацького щодо отримання польського громадянства.

Раніше Сировацький отримав із рук маршала воєводства подяку за героїчну поведінку і профінансований відпочинок на польському морі.

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