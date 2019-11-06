Міністр енергетики РФ Новак назвав "абсурдним і таким, що підлягає скасуванню" позов "Нафтогазу" проти "Газпрому" на $12 млрд

Про це з посиланням на ТАСС повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що ті вимоги, які закладено в позов, у мене іншого слова немає - абсурд. Як і рішення української антимонопольної служби, коли вони нарахували 6,4 млрд доларів за нібито порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства під час використання газотранспортної інфраструктури. Це рішення суто політичне, кон'юнктурне, внутрішньоукраїнське. Воно абсурдне і підлягає скасуванню", - заявив Новак.

Він також додав, що розгляд справи після рішення Стокгольмського арбітражного суду ще триває, і розглядатиметься апеляція Газпрому.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" направила до Стокгольмського арбітражного суду позов проти російського "Газпрому" з вимогою переглянути діючий тариф на транзит газу в період з 13 березня 2018 до 1 січня 2020 року

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