На 2020 рік заплановано переатестацію співробітників митниці, - Нефьодов

Про це на брифінгу повідомив глава ДМС Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Переатестацію нових митників заплановано на 2020 рік. Мета - в 2020 році провести таку переатестацію, і той, хто пройде її, укладе контракт і отримуватиме великі кошти. Які це будуть кошти, говорити до прийняття бюджету - безвідповідально" , - сказав Нефьодов.

"Ми не хочемо просто взяти й автоматично перевести майже 11 тис. співробітників ДФС з митного напрямку в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо переатестацію, щоб виявити найбільш одіозних співробітників, і, умовно, зараз я припускаю, що буде близько 500, яких би мені не хотілося брати в нову структуру", - зазначив керівник ДМС.

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