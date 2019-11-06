Ми дякуємо бізнесменам, які викуповують у учасників АТО малопривабливі земельні ділянки, - львівські ветерани

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці громадської організації "Львівський обласний союз АТО і сімей загиблих".

У повідомленні зазначається: "В Україні почалась справжня інформаційна війна проти учасників російсько-української війни. Нас хочуть дискредитувати в "очах" суспільства та виставити земельними шахраями. Саме таке враження склалось після публікації вчора, 5 листопада, провокативної новини виданням "Наші гроші. Львів". Журналісти цього ЗМІ пишуть, що, "наші землі", у с. Стрілки, що на Львівщині (так, це не помилка, виявляється, є землі під садівництво, під будівництво і землі під АТОвців), переписав на себе один з українських бізнесменів. СЕНСАЦІЯ. Показово, що цю "топ-новину" одразу поширили рейтингові українські видання... а ще місцеве видання Zaxid. net, яке АТОвці Львівщини вважають антиукраїнським. Хто замовив та кому вигідна така інформаційна кампанія проти учасників війни з Росією для нас залишається загадкою, проте хочемо розставити крапки над "і".

Ми, учасники російсько-української війни (АТО/ООС/УБД) стверджуємо, що такі "інформаційні матеріали" спотворюють та перекручують факти для представлення АТОвців у негативному світлі. Такі "новини" ганьблять Нашу Честь та Гідність. Кожен з Нас пройшов війну не для того, аби в тилу нас дискредитували окремі ЗМІ, що відпрацьовують політичні замовлення. Ми попереджаємо, що не допустимо тиску та зневаги до себе.

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По-перше, кожен громадянин України, не лише АТОвець, має право на безкоштовне отримання та ВІЛЬНЕ розпорядження п’ятьма земельними ділянками. Через російську-українську війну, за виконаний обов’язок перед Батьківщиною, Ми, захисники держави, отримали позачергове право на отримання землі. Відтак Ми зробимо усе, аби кожен з нас, хто повернувся живим після бойових дій, зміг реалізувати своє законне право, не заважаючи на будь-які провокації. Та нажаль, ті земельні наділи, які Ми самостійно шукаємо та прикладаємо титанічних зусиль, аби їх приватизувати, як правило, запущені чагарником, малородючі та не придатні для ведення селянського господарства. Тому Ми щиро тішимось за кожного побратима, який зумів продати малопривабливі земельні ділянки. Проте проплаченим ЗМІ це не важливо, вони не пишуть, що за вирученні кошти Ми годуємо власні сім’ї, одягаємо дітей, купуємо ліки та ремонтуємо власні помешкання. Їм начхати, головне - гонорар, сенсація та провокативний заголовок.

По-друге, в Україні щодня продають та купують землі – це що новина? Чи землі виділенні учасникам бойових дій мають особливий статус і їх не можна продавати, а потрібно передавати від АТОвця до АТОвця? Якщо ні, то Ми не розуміємо цього ажіотажу навколо території у с. Стрілки. Ці "мега круті" декілька десятків га землі, станом на сьогодні, абсолютно не придатні для ведення сільськогосподарської діяльності. Для того, аби привести ці землі до належного, "родючого", стану необхідна дороговартісна рекультивація. Коштів на це у ветеранів, які захищали України на передовій, немає. Використати по-іншому (будівництво тощо) ці землі заборонено. Відтак АТОвцям залишається два варіанти використання цих земель: залишити їх заростати чагарником, або продати. Тому Ми щиро дякуємо усім українських бізнесменам, в тому числі Ігорю Кривецькому, які готові купувати у ветеранів війни малопривабливі та не родючі землі. У наших побратимів ще безліч такої не ліквідної землі, а черг за нею Ми не бачимо. Де ж Ви усі, чесні журналісти? Напишіть своїм інвесторам, можливо вони також придбають у нас земельні ділянки. Нам – реальна допомога, вам – сенсаційна новина на сайт.

По-третє, Нам прикро, що статус АТО використовують для жовтухи. Провокаційні заголовки свідчать про явну інформаційну атаку на учасників війни з Росією. Нас, просто, нахабно очорняють. Для цього не цураються використовувати "джинсу". Вочевидь, хтось намагається зіштовхнути лобами суспільство та АТОвців. Терпіти і закривати очі на це Ми не будемо.

Наші вимоги:

- Негайно припинити поширення "чорнухи" проти учасників російсько-української війни та прибрати провокаційні заголовки. Досить зазирати своїм захисникам у гаманці, рахувати їх кошти та земельні наділи.

- Розмістити спростовуючу публікацію, що поверне втрачену в наслідок дезінформації повагу широких верств населення до ветеранів російсько-української війни.

У разі ігнорування наших вимог попереджаємо, що залишаємо за собою право на контр дії. Справились з натиском зовнішнього ворога – переможемо і внутрішнього".