Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів

"Будьте з нами і з урядом, який вірить, що Велика Британія має стояти з гордо піднесеною головою. Або ж ідіть із Джеремі Корбіном і Лейбористською партією, які стали на бік Путіна, коли Росія організувала отруєння на вулицях Солсбері", - заявив Джонсон, виступаючи перед своєю резиденцією на Даунінг-стріт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Джонсон запевнив, що якщо виборці стануть на бік його партії, то Brexit буде реалізовано, а в разі перемоги лейбористів 2020 рік нагадуватиме "шоу жахів".

Перед цим Джонсон опублікував колонку в газеті The Daily Telegraph, в якій провів паралель між лейбористами та Йосипом Сталіним.

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"Вони прикидалися, що їхня ненависть спрямована лише на конкретних мільярдерів. Водночас вони вказують пальцем на людей із таким задоволенням і мстивістю, якої не було, відколи Сталін переслідував "куркулів", - написав Джонсон.

Так Джонсон розкритикував лейбористів під керівництвом Корбіна за прагнення підвищити податки у Великій Британії. За його словами, партія Корбіна ненавидить "прагнення заробити" і в разі приходу до влади зруйнує "основу процвітання" Великої Британії - бізнес.

У статті Джонсон, говорячи про Brexit, порівняв Велику Британію із "зеленим суперкаром, який застряг у заторі". Джонсон наголосив, що не хоче дострокових виборів, які за його наполяганням відбудуться 12 грудня, але Велика Британія не має вибору, оскільки країні потрібен парламент, який не блокуватиме угоду щодо Brexit.

У Великій Британії в середу розпочинається передвиборча кампанія перед виборами 12 грудня. Джонсон сподівається, що новий склад парламенту дасть йому змогу довести до кінця Brexit.

Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.