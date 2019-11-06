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06.11.19 19:24

До початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової ДМС, - Нефьодов

До початку наступного тижня в Україні будуть зареєстровані всі митниці нової Державної митної служби.

До початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової ДМС, - Нефьодов

Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що до початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової Державної митної служби, а також лабораторія і кінологічна служба", - сказав Нефьодов.

Потім затверджуватимуться кошторис, штатний розпис та буде здійснюватися переведення людей.

"Після цього Кабмін покладе на Держмитслужбу відповідні повноваження, тобто ДФС припинить працювати, а ДМС почне працювати і адмініструвати платежі з юридичної точки зору", - пояснив чиновник.

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