До початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової ДМС, - Нефьодов

Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося, що до початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової Державної митної служби, а також лабораторія і кінологічна служба", - сказав Нефьодов.
Потім затверджуватимуться кошторис, штатний розпис та буде здійснюватися переведення людей.
"Після цього Кабмін покладе на Держмитслужбу відповідні повноваження, тобто ДФС припинить працювати, а ДМС почне працювати і адмініструвати платежі з юридичної точки зору", - пояснив чиновник.