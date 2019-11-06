Слідчий зобов'язаний відкрити провадження, - Антикорупційний суд пояснив своє рішення щодо заяви проти Кличка. ДОКУМЕНТ

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, 18 жовтня суддя частково задовольнив скаргу про бездіяльність керівника головного підрозділу детективів НАБУ.

"Судове рішення в цій частині мотивовано тим, що обов'язок слідчого прийняти заяву про вчинення кримінального злочину і впродовж 24 годин внести за цією заявою відомості в ЄРДР виникає незалежно від обґрунтованості чи необґрунтованості такої заяви, а також від того, подано цю заяву з порушенням чи дотриманням територіальної або предметної підслідності", - пояснили у ВАКС.

Згідно з судовим рішенням, неназваний скаржник звинувачує Кличка, двох заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника директора з виробничих питань комунального підприємства "Київреклама", начальника управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради в низці злочинів.

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Йдеться про можливе зловживання владою, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, присвоєння, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, протидії законній господарській діяльності, невиконання судового рішення, службову підробку, приховування злочину, сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої діяльності, державну зраду і перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій і громадських організацій.

Кличко поки не коментував відкриття кримінального провадження проти нього.

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